Scintille a L’aria che tira (La7) quando il deputato del Pd Alessandro Zan, a proposito del passo indietro di Joe Biden, critica la reazione del leader della Lega Matteo Salvini: “Trovo vergognose le solite esultazioni di Salvini per Trump sui social, dove ha attaccato Biden. Il vicepresidente del Consiglio deve avere un approccio istituzionale. Purtroppo – continua – abbiamo visto questo anche con la Le Pen. Sappiamo però che gli auguri di Salvini non è che abbiano portato un granché bene Ha augurato la vittoria a Le Pen e ha perso, ora Trump non si sente sicuro”.

Il conduttore Francesco Magnani prende la palla al balzo e chiede alla deputata della Lega Laura Ravetto: “Ma è vero che al suo compleanno, se la chiama Matteo Salvini, lei non risponde?“.

Ravetto ribatte: “Parlate tanto di campagne d’odio e invitate ad abbassare i toni. Questa vi sembra un’eccezione politica che state facendo a Salvini? Questo aiuta la discussione? Facciamoci un’esame di coscienza”.

“Giusto, però Salvini porta sfiga. È noto“, commenta l’ex senatore del Pd Luigi Manconi.

“Siete bravi solo a predicare – insorge Ravetto, mentre Magnani cerca di cambiare discorso – Divertitevi. Fate le anime belle ma siete odiatori di professione“.