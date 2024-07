Gli Houthi avevano subito promesso di rispondere all’attacco israeliano di ieri sul porto di Hodeida “con l’escalation all’escalation”. Il portavoce militare del gruppo yemenita sostenuto dall’Iran ha dichiarato oggi che numerosi missili balistici sono stati lanciati verso Eilat, in Israele, e che un’operazione navale, aerea e missilistica congiunta ha colpito la nave americana Pumba nel Mar Rosso. A riferirlo è la tv di proprietà degli Houthi, Al Masirah. Secondo il portavoce, Yahya Saree, entrambi gli attacchi hanno avuto “successo”. E ha aggiunto che gli Houthi continueranno ad attaccare Israele finché continuerà “l’aggressione” al popolo palestinese, per poi annunciare “importanti dichiarazioni nelle prossime ore”. Un altro missile è stato intercettato dal sistema di difesa aerea dell’esercito israeliano, un terra-terra diretto lanciato dallo Yemen che non ha raggiunto Israele. Si apre così un terzo fronte, dopo l’operazione israeliana nella Striscia di Gaza seguita all’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, e quello a nord, con Hezbollah che ieri ha lanciato 45 razzi dal Libano verso il nord di Israele provocando lo scoppio di incendi.

Nella giornata di ieri, 20 luglio, Israele ha colpito con un raid aereo la città di yemenita di Hodeida, la quarta del Paese con il suo mezzo milione di abitanti e un porto strategico anche per i rifornimenti di armi iraniane per gli Houthi. Quella di Israele è stata una risposta al drone degli Houthi che il 19 luglio ha colpito Tel Aviv e ucciso una persona. “Il sangue dei cittadini ha un prezzo”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, che durante lo Shabbat, informando gli Stati Uniti e altri alleati regionali, ha autorizzato l’operazione battezzata “Long arm“, a dimostrazione del fatto che “siamo capaci di colpire a grande distanza”. “Il bilancio delle vittime dei raid israeliani a Hodeida è salito a tre martiri e 87 feriti“, ha riferito l’agenzia dei ribelli yemeniti Saba citando il ministro della Salute, mentre secondo i media israeliani che citano fonti internazionali i morti sarebbero 6. Ad essere colpite sono state una raffineria di petrolio e a una centrale elettrica nella zona di Ras Khatib. Israele “pagherà” hanno subito promesso gli Houthi già nella serata di ieri, subito dopo la rivendicazione dell’operazione da parte di Israele. “L’entità sionista pagherà il prezzo per aver preso di mira le strutture civili e noi risponderemo all’escalation con un’escalation“, ha detto Mohammed AI-Bukhaiti, membro del politburo Houthi, sul suo account X.

Teheran ha condannato l’attacco delle forze israeliane. “Finché continua l’aggressione del regime sionista in Palestina, soprattutto a Gaza, la pace non tornerà nella regione”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Nasser Kanani, avvertendo del pericolo di inasprimento della tensione a Gaza e di espansione della guerra nella regione, “come risultato del pericoloso avventurismo degli israeliani”. “Il regime sionista e i suoi sostenitori, compresi gli Stati Uniti, sono responsabili di qualsiasi conseguenza pericolosa e imprevedibile della continuazione dei crimini dei sionisti a Gaza e degli attacchi avventuristici del regime allo Yemen”, ha sottolineato il portavoce, citato dall’Irna. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto “profondamente preoccupato” per gli attacchi aerei israeliani su Hudaydah. In una nota ha invitato tutte le parti a evitare attacchi contro civili e a mostrare moderazione per prevenire un’escalation. A Gaza, l’Idf riferisce di aver eliminato una cellula terroristica che avanzava verso le sue truppe nella zona di Rafah, mentre nella giornata di ieri in un raid sul campo profughi di Nuseirat sono state colpite le abitazioni delle famiglie al-Shariri e Abu Sidra, causando almeno 8 morti. Al-Jazeera riporta altri 5 morti nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City, 4 morti, inclusi 2 bambini, a Janalia, 3 a Bureij, e un uomo colpito da un drone a Khan Younis. Dal 7 ottobre, i morti palestinesi sono 38.919 e i feriti 89.622, con migliaia di dispersi sotto le macerie.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato: “Combattiamo l’Iran e le sue metastasi”. “Chiunque desideri vedere un Medio Oriente stabile e sicuro dovrebbe opporsi all’asse del male iraniano e sostenere la lotta di Israele contro l’Iran e le sue metastasi: sia nello Yemen, sia a Gaza, sia in Libano, ovunque”, ha detto Netanyahu, che ha seguito l’attacco in Yemen dalla sede dell’Aeronautica militare al ministero della Difesa a Tel Aviv. “Questa operazione – ha aggiunto – ha colpito obiettivi a 1.800 km dai nostri confini. Rende chiaro ai nostri nemici che non esiste luogo in cui non possa arrivare il lungo braccio dello Stato di Israele”. Il premier israeliano incontrerà il presidente statunitense Joe Biden martedì a Washington e partirà per gli Usa domani mattina. Sono in corso sforzi per approvare la risposta israeliana sul possibile accordo per una nuova tregua a Gaza prima dell’incontro, ha riferito la tv pubblica Kan secondo cui Netanyahu potrebbe incontrare il team negoziale prima di partire per Washington. Ieri sera il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha chiesto nella manifestazione a Tel Aviv che il premier non parta senza aver prima raggiunto l’accordo con Hamas per il ritorno degli ostaggi. Lo stesso è stato chiesto nelle altre manifestazioni che, come ogni sabato sera, si sono svolte in molti luoghi di Israele.