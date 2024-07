Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite in un attacco effettuato con un missile balistico e dei droni al centro di Tel Aviv, nei paraggi dall’ambasciata americana. Il missile e tre droni sono stati abbattuti dalle forze statunitensi di stanza nella regione, mentre il quarto drone è riuscito a raggiungere la città, dove è esploso in aria. Un report dell’emittente saudita Al Arabiya cita fonti che affermano che gli Houthi, gruppo armato dello Yemen, sostenuto dall’Iran, siano stati responsabili dell’attacco. Yahya Saree, portavoce dei ribelli yemeniti ha dichiarato che “la forza aerea dei droni, nell’ambito delle forze armate yemenite, ha effettuato un’operazione militare di qualità”. L’esplosione è stata udita in molte città della regione, tra cui Rishon Lezion, Giv’at Shmuel, Holon, Ramat Gan e Givatayim.

Da mesi gli Houthi stanno attaccando le navi al largo delle coste dello Yemen, dicendo di agire in solidarietà con i palestinesi. Gli Stati Uniti stanno seguendo gli sviluppi “in stretto contatto con le autorità israeliane”, ha spiegato un funzionario del Dipartimento americano, interpellato da Ynet. “Non ci sono stati danni al palazzo sede dell’ambasciata e non abbiamo notizie di feriti tra il nostro personale”, ha aggiunto.