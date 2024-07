“Siamo qui per questa raccolta firme contro l’autonomia differenziata per un referendum che porteremo avanti con altre forze politiche, forze sociali, associative. È bellissimo partire da Perugia accanto alla nuova sindaca Vittoria Ferdinandi, farlo in mezzo a tante persone che sono già accorse questa mattina per firmare contro una riforma sbagliata”: lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando nel capoluogo umbro al lancio del referendum per l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata. La riforma sull’autonomia differenziata “fatta dal governo Meloni – ha aggiunto, parlando con i giornalisti – spacca in due il Paese, aumenta le diseguaglianze che il sud e le aree interne hanno già pagato troppo, ma è una riforma insensata anche il per il nord perché rischia di frammentare venti politiche energetiche diverse, quando ce ne vorrebbe solo una europea per abbassare le bollette alle imprese e alle famiglie”.