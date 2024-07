Novanta minuti. Tanto è durato il discorso di Donald Trump alla convention repubblicana. Al culmine della quattro giorni di Milwaukee, in Wisconsin, accettando formalmente la nomination in vista dell’Election Day del 5 novembre, si è detto certo di una “vittoria incredibile”, che porterà ai “quattro anni più belli della storia del nostro Paese”. Tutto pochi giorni dopo l’attacco a Butler, in Pennsylvania. E per la prima volta si sono viste l’ex first lady Melania Trump e la figlia Ivanka. Sui social ha fatto discutere il tentativo di Trump di baciare Melania che, come si vede nel video, si limita a dare un bacio sulla guancia al marito e ad abbracciarlo.