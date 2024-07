Nel giorno in cui migliaia di voli sono stati cancellati per un down di Microsfot e i treni hanno subito ritardi, non è andata meglio a chi si stava spostando in auto. Migliaia di viaggiatori sono rimasti sotto il sole bollente in A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello per una coda in autostrada accumulatosi dopo l’incendio di un Tir che trasportava carta. Alle 19, ore dopo il rogo, c’era ancora una fila di 13 chilometri tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante nonostante che verso Bologna il traffico defluisca sulla corsia di sorpasso.

In auto anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze. Secondo racconti, molti non hanno ricevuto assistenza mentre si sono ritrovati fermi a causa del blocco del traffico. Nel corso delle ore i pompieri hanno rimosso e trasportato il rimorchio del mezzo pesante andato a fuoco, trainandolo presso l’area di sosta Corsano dove stanno effettuando lo smassamento per consentire il minuto spegnimento dei pacchi di carta. La società Autostrade aveva suggerito sul suo sito percorsi alternativi addirittura per le lunghe percorrenze dicendo di uscire a Valdichiana o Orte, prendere E45 direzione Perugia, seguire per A14 e rientrare in autostrada a Cesena.