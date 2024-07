Guasti tecnici su larga scala in tutto il mondo: un down di Microsoft che ha provocato improvvisi blocchi dei computer basati su Windows sta provocando un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni. Negli Stati Uniti la United Airlines ha smesso di volare. A Londra il gruppo London Stock Exchange sta subendo interruzioni, mentre a Milano l’indice Ftse Mib di Piazza Affari è stato calcolato in ritardo. Emittenti australiane fra cui Abc e Sky News non hanno potuto trasmettere sui loro canali televisivi. Per quanto riguarda l’Australia, tra le interruzioni segnalate figurano le banche NAB, Commonwealth e Bendigo. Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato “azioni di mitigazione” dopo le interruzioni del servizio. In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti “potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365“.

Il problema riguarda Crowdstrike: che cosa sta succedendo

L’errore di aggiornamento di un agente software sta provocando guasti informatici su larga scala. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente.”Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema”, ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l’interruzione all’1:30 di venerdì, orario della costa est americana. Falcon Sensor di CrowdStrike è un software progettato per prevenire attacchi informatici. Un aggiornamento del software sta bloccando i computer in tutto il mondo, portando ad arresti anomali nelle piattaforme Windows. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza poi riuscire a riavviarsi.

Aerei e treni bloccati in Usa e in Europa

Negli Usa e in Europa i maggiori disagi sembrano riguardare i trasporti. Le compagnie aeree statunitensi United, Delta e American Airlines hanno imposto uno “stop globale a terra” per tutti i loro voli. Quelli attualmente in viaggio proseguiranno fino a destinazione, ma per ora non decolleranno altri voli. Stamattina nell’aeroporto di Berlino è stato bloccato il traffico aereo a causa di quello che è stato definito un malfunzionamento tecnico. Aena, l’ente di gestione aeroportuale della Spagna, ha allertato su possibili ritardi negli aeroporti a causa di “problemi” ai suoi sistemi informatici. Il più grande operatore ferroviario del Regno Unito è alle prese con problemi informatici “diffusi” e avverte di cancellazioni su quattro linee gestite dalla Govia Thameslink Railway (GTR). Alcuni voli sono stati bloccati. In Italia Aeroporti di Roma segnala in una nota che “nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici”.

Colpita anche la Borsa e gli ospedali

Anche la Borsa di Londra è stata colpita da un problema tecnico che ha interessato la sua piattaforma di diffusione delle informazioni al mercato, mentre la visualizzazione della variazione del FTSE 100, il suo indice principale, è stata ritardata all’apertura. Scenario simile a Milano: Ftse Russell, la società londinese che gestisce l’indice, ha fatto sapere alle ore 9 che il valore del Ftse Mib non era aggiornato e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Alle 9,32 è seguita una comunicazione urgente nella quale si è spiegato che la corretta diffusione dell’indice Ftse Mbi è stata ripristinata”. Anche l’ospedale universitario Schleswig-Holstein (Uksh) in Germania è interessato in entrambe le sedi di Kiel e Lubecca. Per questo motivo, la clinica universitaria ha annunciato di aver annullato tutte gli interventi in programma per oggi. Resteranno chiusi anche gli ambulatori di entrambe le sedi. L’assistenza ai pazienti è garantita, così come le cure di emergenza, ha fatto sapere l’ospedale.

Dall’Australia a Israele, banche e comunicazioni in tilt

Anche Israele sta subendo il malfunzionamento globale che riguarda la rete internet. Le autorità israeliane hanno segnalato difficoltà e cadute di collegamenti con i sistemi ospedalieri, le banche e anche nei servizi di pronto intervento. Per quanto riguarda l’Australia, i voli sono stati bloccati all’aeroporto di Sydney: tra le interruzioni figurano le compagnie aeree Virgin Australia e Qantas, ma anche fornitori di servizi internet e telefonici come Telstra.