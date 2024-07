“Siamo stati allertati delle loro condizioni di alloggio indegne, delle condizioni antigeniche unite a numerosi scarafaggi, escrementi di topi e altra sporcizia“. Queste le parole di Celya Larroque, il capo del centro nazionale per gli studenti di pace del sindacato Alliance Police Nationale. Testimonianze che aumentano le polemiche attorno all’organizzazione delle Olimpiadi a Parigi. “Abbiamo immediatamente contattato la Direzione Generale della Polizia Nazionale (DGPN) in merito a questo problema e il nostro intervento ha portato alla disinfestazione dei locali mediante fumigazione e congelamento“.

La denuncia

Gli studenti delle Forze di Pace – che saranno un supporto utile agli agenti di Polizia durante la manifestazione per i serrati controlli – sono stati accolti nei loro alloggi da ospiti indesiderati. Condizioni igieniche inaccettabili e imbarazzanti: i video condivisi sui social documentano la situazione di disagio che stanno vivendo i giovani ragazzi. La direzione del Crous – portale online ad hoc per i lavoratori universitari in cerca di residenze e alloggi – si è scusata sostenendo che il problema sia stato causato da un sovraccarico di intoppi: “Abbiamo avuto altri problemi con il drenaggio, le tubature, i lavandini intasati… di cui ci siamo occupati. Abbiamo avuto due o tre situazioni di questo tipo su un insieme di 270 alloggi, penso che siamo in una fase intensa, poi ci sarà una sorveglianza quotidiana”.

#Paris2024 #JeuxOlympiques2024 #police #fdo

Hébergements des élèves policiers de la 272 ème promotion en renfort JOP sur le site POISSONNIERS/JEAN COCTEAU inacceptables!

Le royaume des cafards!

Alliance Police Nationale ne l’acceptera pas! pic.twitter.com/niB1N641LH — Eric Henry (@Ricky89100) July 13, 2024

Locali antigenici e insetti morti

Indignazione e incredulità. “Questa risposta dell’amministrazione non impedisce la nostra indignazione. Gli alloggi avrebbero dovuto essere controllati preventivamente, prima dell’arrivo dei giovani studenti, che quando sono arrivati ​​qui e hanno preso possesso delle stanze, si sono resi conto molto presto che molte di loro erano al limite dell’igiene”, dichiara sempre Larroque. Il 18° arrondissement di Parigi, controllato e gestito dalla residenza dei Crous, è finita nel mirino delle polemiche per le pessime condizione igieniche a cui sono andati incontro diversi studenti – della 272esima promozione – che aiuteranno gli agenti di polizia durante le Olimpiadi per poter garantire la massima sicurezza. E se i Giochi devono ancora partire, i problemi e disagi sono all’ordine del giorno: escrementi di topi, scarafaggi vivi e morti, muffe e sporcizie varie sono il peggior spot possibile per alcuni alloggi messi a disposizione per l’evento più importante dell’anno. Forse, non il più igienico.