Per Matteo Salvini è “una bella vittoria della Lega, una promessa mantenuta”. Da festeggiare rivendicandola sui social. Dove però l’innovazione voluta dal vicepremier, cioè l’abitabilità dei micro appartamenti da 20 metri quadri e di quelli con soffitti alti solo 2,4 metri, non è stata accolta con altrettanta soddisfazione. Il leader del Carroccio martedì mattina ha rilanciato una card con le novità introdotte durante il passaggio in commissione Ambiente attraverso emendamenti riformulati dal governo, commentando: “Una misura che rimette sul mercato numerosi appartamenti andando incontro alle necessità di studenti e lavoratori – specialmente nelle grandi città – oltre a favorire la riduzione del consumo del suolo“. Sotto i suoi post sono comparsi centinaia di commenti critici.

Qualcuno parla di favore a chi può contare su rendite immobiliari – “Gioiranno i proprietari di topaie milanesi da affittare a prezzi esorbitanti agli studenti” – , altri paventano un ulteriore rialzo dei prezzi – “Ora 20mq verranno affittati come ora si affittano i 60, con conseguenti aumenti in tutte le altre metrature” – e non manca chi invita il ministro a provare in prima persona la vita in pochi metri quadri, insieme alla fidanzata. Più di uno rispolvera immagini tratte dalla scena cult di Renato Pozzetto che nel Ragazzo di campagna visita un minuscolo monolocale con “angolo cucina”, “angolo doccia”, “angolo tv”, “angolo pranzo-cena” – un tavolo ribaltabile – e letto a scomparsa. Su X si evocano anche, come alternativa, soluzioni cimiteriali: “Io non mi fermerei qui, onorevole Ministro. Anche un loculo 1×1 dovrebbe essere adibito ad abitazione. Non sia mai che il loculo-de-nonna venga lasciato infruttuoso”.

Su Facebook qualche sostenitore che concorda si trova – “Se uno è solo o in coppia 28 mq. sono sufficienti x vivere senza sentirsi in prigione” – ma altri parlano di “presa per il culo” e avvertono: “Di questo passo andremo ad abitare nelle stie dei polli. Gli speculatori edilizi non aspettavano altro”. Su Instagram la stragrande maggioranza degli utenti accusa Salvini di aver legalizzato “tuguri” e “topaie”.