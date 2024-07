“Aggressione a un agente/dipendente” dell’Hard Rock Stadium di Miami. Il presidente della Federcalcio colombiana Ramon Jesurun e il figlio Jamil sono stati arrestati per aver picchiato una poliziotta in un ascensore dell’impianto. Fatti che si aggiungono ai disordini e al caos verificatosi fuori dallo stadio prima della finale di Copa America tra Argentina e Colombia (poi vinta dall’Albiceleste con gol di Lautaro Martinez). Gli scontri sarebbero avvenuti al termine della partita, motivo per cui Jesurun non era presente alla consueta cerimonia di premiazione.

Ramón Jesurún, y su hijo fueron arrestados con el cargo de “Battery”, por golpear nada más que “una oficial”.

Hace mucho debería estar fuera de la selección. Es un negociante llenándose los bolsillos. ¡Este tipo es una vergüenza!.Vea????

L’accaduto

Aggredito un personale della sicurezza nell’ascensore dello stadio: a riferirlo è un rapporto della polizia della contea di Miami-Dade. Secondo quanto raccolto dal quotidiano colombiano El Tiempo, i dissidi sarebbero nati alla fine della partita quando al presidente Jesurun non era stato concesso di entrare in campo con suo figlio Jamil (e insieme ad altri membri della famiglia) per le premiazioni. A quel punto, il figlio ha fronteggiato la poliziotta – che gli aveva precedentemente negato l’accesso – generando un litigio. Anche lo stesso Jesurun si è intromesso nella rissa prima dell’intervento degli agenti della polizia.