Spettacolo in campo e disordini fuori dallo stadio. Il gol di Lautaro Martinez fa sognare l’Argentina e stende la Colombia solo nei tempi supplementari. L’atto finale della Copa America si conclude con le lacrime di Messi – costretto ad abbandonare il campo per infortunio dopo soli 66′ – e con l’ultimo trofeo in maglia Albiceleste di Di Maria. Se la partita ha regalato spettacolo, di certo non si può dire la stessa cosa di quanto accaduto all’esterno dell’Hard Rock Stadium. I tifosi colombiani senza biglietto hanno fatto di tutto per entrare scavalcando i tornelli e creando panico e disastri, complice un sistema di sicurezza, quello statunitense, totalmente assente. E a due anni dal Mondiale 2o26 sorgono molti dubbi sulla sua efficacia.

Incidenti e violenze fuori dall’Hard Rock Stadium

L’altra faccia della medaglia. Un vero e proprio disastro specchio della pessima organizzazione del torneo e di misure di sicurezza assenti. Fuori dall’Hard Rock Stadium, poco prima della finale, più di un centinaio di tifosi colombiani senza biglietto (ammassati all’ingresso) hanno scavalcato i tornelli e tentato di intrufolarsi dai sistemi di ventilazione. L’intervento della polizia ha portato a scontri e incidenti: sono stati diversi i feriti. Dopo aver momentaneamente bloccato gli accessi (che non hanno permesso ai tifosi in regola di poter entrare allo stadio), la partita tra Argentina e Colombia è iniziata con più di un’ora di ritardo.

En las afueras del Hard Rock Stadium para la final Colombia – Argentina, la policía de Miami agarraró a este uribista y le dieron su respectiva paloterapia por querer alterar el orden público. Ahí tienen su Fuera Petro. pic.twitter.com/pjST2wcCsf — X Post 1A (@XPost1A) July 14, 2024

Problemi di sicurezza in vista dei Mondiali 2026

È il caso di dirlo: l’ultima edizione di Copa America ha evidenziato gravi carenze nel sistema di sicurezza e controllo: dubbi e perplessità per un’organizzazione che non è stata all’altezza dello spettacolo visto in campo. Scontri tra tifosi, disordini e violenze che sono stati bloccati solamente con l’intervento (tardivo) della polizia. Episodi spiacevoli che si sono verificati a pochi giorni di distanza dalla rissa in semifinale tra Uruguay e Colombia. A soli due anni dal Mondiali 2026 (che si disputerà proprio in America) ci sono ancora troppi punti interrogativi e molti problemi da dover necessariamente risolvere per evitare di rivivere scene come quelle delle ultime settimane.