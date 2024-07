I tifosi inglesi hanno individuato il momento preciso in cui, a loro parere, l’inerzia della finale degli Europei 2024 è svoltata a favore della Spagna. L’Inghilterra ha perso meritatamente per 2 a 1, ma il gol che ha deciso il match è arrivato ad appena tre minuti dal 90esimo, quando Mikel Oyarzabal ha bucato Jordan Pickford su assist di Marc Cucurella. La Spagna ha appunto dominato gran parte della partita, controllando il possesso palla e creando le migliori occasioni. Dopo l’intervallo, gli spagnoli sono passati in vantaggio con Nico Williams. Va detto però che l’Inghilterra era riuscita a rispondere, pareggiando con un bel tiro a giro di Cole Palmer, appena entrata, al minuto 72.

Sarà per la tremenda delusione, sarà per l’incapacità di arrendersi all’evidenza di un’altra finale persa, sta di fatto che gli inglesi non fanno altro che ripensare a quel momento della partita. Dopo la rete del pareggio, la finale pareva essere in equilibrio. Anzi, l’Inghilterra sembra sul punto di prendere il sopravvento. Invece una specifica azione, secondo gli inglesi, ha nuovamente cambiato l’inerzia a favore della Spagna. Al 75esimo minuto, l’Inghilterra ha avuto una rimessa laterale nella metà campo spagnola vicino alla bandiera. Invece di mantenere la pressione, il pallone è stato giocato all’indietro.

Kyle Walker ha lanciato la palla quasi fino alla linea di metà campo, dove John Stones l’ha raccolta per poi passarla indietro a Jordan Pickford. Il portiere ha quindi optato per un lancio lungo, che si è concluso con un calcio di rinvio per la Spagna. Questo ha permesso agli spagnoli di riorganizzarsi e avanzare, mantenendo il possesso palla (in basso il video dell’azione completa). Un tifoso ha evidenziato questo azione commentando: “Il momento in cui è finita“.

La cosa paradossale è che anche Gareth Southgate, il ct dell’Inghilterra, sembra ammettere che quello è stato il momento cruciale. Southgate ha dichiarato: “C’è stato un momento in cui avevamo una rimessa laterale nel loro terzo di campo e sicuramente avevamo l’opportunità di mantenere il possesso in quella zona, ma abbiamo giocato all’indietro. E poi c’è stato un lungo periodo dopo in cui non abbiamo più avuto il possesso palla. È stato un punto di svolta, se vogliamo”. La Spagna ha poi segnato il gol della vittoria grazie a una splendida combinazione tra Dani Olmo, Marc Cucurella e Oyarzabal. Ma molti tifosi inglesi oggi non fanno altro che pensare a quella rimessa laterale.

The moment it died…

After our 73rd min equaliser, we had started to play it around for a period of sustained possession.

Then for some reason, Walker throws the ball way back to Stones, who passes it back to Pickford, who long balls it out for a goal kick to Spain.#EURO2024 pic.twitter.com/KWNJ6DmiaX

— Reco (@RecoSpurs) July 14, 2024