“It’s coming home”. Anzi no. Nemmeno quest’anno. Per la seconda edizione consecutiva, l’Inghilterra si ferma sul più bello. Ma i suoi tifosi non hanno ancora imparato la lezione di tre anni fa. Gareth Southgate entra nella storia, ma dalla parte sbagliata, diventando l’unico allenatore ad aver perso due finali degli Europei. A nulla sono serviti i fischi indirizzati a Chiellini prima della finale contro la Spagna. Sfidare il destino, anche quest’anno non è servito. E chi si è voluto far tatuare il successo in anticipo lo sa molto bene.

FOOTBALL IS COMING HOME ???????? — KATY PERRY (@katyperry) July 14, 2024

Gli inglesi non hanno imparato la lezione

Come si dice in inglese “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco?”. Anche quest’anno, l’Inghilterra vede alzarsi la coppa in faccia, perdendo in finale. E come accade spesso, gli inglesi sono i primi a sperare in una vittoria che puntualmente non arriva. Tanto, forse troppo ottimismo da parte loro: i tatuaggi e i famosi tweet “sta tornando a casa” ne sono una dimostrazione. Katy Perry lo sa bene: da statunitense ha provato a tifare Inghilterra (sbagliando pure bandiera) ma è andata malissimo. “Credo che Cucurella sia uno dei motivi per cui la Spagna non riesce ad arrivare fino in fondo” aveva detto Gary Neville. La risposta dello spagnolo – che ora dovrà tenere fede alla sua promessa – non si è fatta attendere. E il piccolo George della Casa Reale, come tre anni fa, vive il suo personalissimo deja vu. Incredulo, sugli spalti, per un’altra disfatta europea.

???????? Marc Cucurella replies to Gary Neville: “We went all the way, Gary. Thanks for your support”. pic.twitter.com/RXYw9sMkaf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2024

L’Europa meridionale domina la competizione

Nelle ultime sei edizioni degli Europei, le quattro squadre che hanno trionfato sono solo nazionali che appartengono alla parte meridionale del continente. Grecia, Spagna, Portogallo e Italia hanno dominato l’ultimo ventennio della competizione: la Roja addirittura per ben tre volte. Forse, agli inglesi converrebbe fare una petizione per spostarsi più a sud. Oppure più semplicemente imparare le basi della scaramanzia: far tesoro degli errori e rimanere prudenti. Invece, se sbagliare è umano, perseverare è inglese.