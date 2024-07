Cambia ancora il calendario della Moto Gp. Questa volta, si spera, in maniera definitiva. Dopo le cancellazioni dei Gran Premi in Argentina e in India, l’organizzazione (FIM, l’IRTA e Dorna Sports) ha annunciato che il Gp di Sokol, in Kazakistan, è ufficialmente annullato. Il tutto è legato ai vari problemi operativi e logistici causati dalle violente inondazioni che nel mese di maggio avevano messo in ginocchio la popolazione kazaka: le stesse che avevano portato al rinvio del gran premio in programma inizialmente per il weekend 14-16 giugno. Proprio la tappa di Sokol avrebbe dovuto prendere il posto di Buddh: così, invece, non sarà. Ecco, dunque, la novità: al suo posto, al Misano World Circuit Marco Simoncelli andrà in scena la quattordicesima tappa, dal 20 al 22 settembre. Si tratterà di un doppio appuntamento in quel di Misano.

Doppio Misano: le nuove date

Un doppio appuntamento a Misano, come accaduto ai tempi del Covid. Nella stagione 2020 e 2021 infatti, a causa della pandemia globale, furono rinviate (o cancellate) più di 11 gare. Silverstone, Austria e Aragon. Il tour europeo terminerà proprio con il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini (previsto dal 6 all’8 settembre) e con quello dell’Emilia Romagna (dal 20 al 22 settembre). Poi la MotoGp si sposterà in Asia, prima del gran finale a novembre a Valencia.

I motivi della decisione

Due tappe ravvicinate sullo stesso circuito per una migliore organizzazione: sicuramente è più economico e sostenibile gareggiare a Misano. Non c’è la necessità di sperimentare nuovi incastri: come detto in precedenza, infatti, si tratta di un format già utilizzato e approvato in passato. Scontato dire che il seguito dei tifosi sarà sicuramente il fattore più importante: Misano, da tutti i punti di vista, è una garanzia.