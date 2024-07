Il Secret Service – nell’occhio del ciclone per le critiche sulla sicurezza dell’ex presidente Donald Trump ferito da un attentatore poi abbattuto – ha negato di aver dirottato risorse dal comizio di Trump a Butler in Pennsylvania, come riporta SkyNews, alla difesa della first lady Jill Biden che stava parlando a Pittsburgh ad una cena organizzata dall’associazione Italian Sons and Daughters. L’accusa parte da un reporter di RealClearPolitics che ha affermato su X che “le risorse dei servizi segreti sono state dirottate perché hanno seguito il protocollo dell’agenzia che si applica a Trump in quanto ex presidente”. Un portavoce dei servizi segreti ha negato tutto: “Non abbiamo distolto risorse dal FPOTUS (ex presidente degli Stati Uniti)”.

Il presidente Joe Biden, che in un discorso alla nazione ha ribadito la necessità di abbassare i toni, ha ordinato un’indagine sul Secret service per capire come un uomo armato di fucile AR sia riuscito ad avvicinarsi abbastanza da sparare e ferire l’ex presidente fallendo di fatto uno dei compiti principali dell’agenzia: proteggere il presidente e tutti i precedenti. Domenica l’FBI ha identificato il tiratore come Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania. L’uomo armato, che secondo i funzionari è stato ucciso dal personale dei servizi segreti. “L’hanno ucciso con un colpo in mezzo agli occhi. Hanno fatto un lavoro fantastico” ha detto Trump intervistato dal New York Post. Il tycoon ha anche chiarito la richiesta di prendere le sue scarpe prima che gli agenti lo portassero al sicuro dopo essere stato ferito. “Gli agenti mi hanno colpito così forte che mi sono cadute le scarpe, e le mie scarpe sono strette”.

Restano da valutare le falle della sicurezza. Un’analisi dell’Associated Press di più di una dozzina di video e foto scattate durante il comizio di Trump, nonché di immagini satellitari del luogo, mostra che il tiratore è riuscito ad avvicinarsi in modo sorprendente al palco. Un video postato sui social media e geolocalizzato dall’AP mostra il corpo di Crooks che giace immobile sul tetto di un’azienda manifatturiera appena a nord del Butler Farm Show, dove si è tenuto il comizio di Trump. Un’altra immagine mostra Crooks che indossa una maglietta grigia con una bandiera americana nera sul braccio destro, con una ferita sanguinante alla testa. Il tetto si trovava a meno di 150 metri dal luogo in cui Trump stava parlando, una distanza da cui un tiratore potrebbe ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane. Come riferimento, sottolinea Ap, 150 metri è la distanza a cui le reclute dell’esercito americano devono colpire una sagoma di dimensioni umane per qualificarsi con il fucile d’assalto M16 nell’addestramento di base.