“L’attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro”. Il presidente Usa Joe Biden in un discorso alla nazione, dopo l’attacco all’ex presidente e candidato repubblicano in Pennsylvania, ha ribadito il concetto di unità già espresso poco dopo il ferimento di Trump. “Non siamo nemici, siamo tutti americani. La violenza politica non può essere normalizzata” ha proseguito. “Ribadisco che la posta in queste elezioni non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni. La politica non può essere un campo di battaglia”.

L’inquilino della Casa Bianca, che ha chiamato l’avversario dopo il tentato omicidio di Thomas Crooks che è costato la vita a un uomo, ha sottolineato che “le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole“. Anche il tycoon sembra volere abbassare i toni e avrebbe cambiato il discorso per l’appuntamento più importante in agenda: ala convention repubblicana.

Brett Baier di Fox News ha avuto una telefonata di 15 minuti con Donald Trump e ha riferito che il tycoon ha “elogiato il presidente Biden per la telefonata” che gli ha fatto definendola una “buona conversazione”. Trump ha raccontato a Baier – secondo la sua versione – che aveva appena girato la testa di lato per guardare un’infografica sulle statistiche sull’immigrazione durante il comizio quando ha sentito qualcosa che ha descritto come “la più grande zanzara della sua vita” o “un calabrone che sembrava fosse nel suo orecchio“. Invece era un proiettile.

Poi Trump gli ha raccontato di aver guardato la sua mano, di aver visto il sangue e di essere andato a terra. Il tycoon ha quindi detto che quando ha alzato il pugno alla folla, in realtà avrebbe voluto tornare indietro e dire qualche parola ai suoi sostenitori, ma il secret service lo stava spingendo fuori dal palco. C’è stata anche una telefonata tra first lady Jill Biden e Melania Trump come rivelato alla Cnn da un funzionario della Casa Bianca. La telefonata tra le due donne è stata “breve e rispettosa”.

Biden registrerà un’intervista tv con il Bet media group martedì prossimo che sarà trasmessa il giorno dopo in serata. Il tema del colloquio era originariamente il ‘voto dei neri in Americà ma è chiaro che l’intervista verterà anche sull’attentato a Donald Trump. Biden aveva in programma anche un colloquio con la Nbc nella serata di oggi dal Texas, ma il presidente ha annullato il viaggio proprio per l’attacco al tycoon quindi non è chiaro se è ancora in programma.