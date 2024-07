L’uomo morto durante l’attentato a Donald Trump era un ex capo dei vigili del fuoco e, fa sapere il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, “è morto da eroe”. Corey Comperatore, 50 anni, questo il suo nome, è rimasto ucciso per proteggere la sua famiglia, lanciandosi su di loro per salvarli dal proiettile volante.

Il 50enne aveva due figlie “ed era un grande sostenitore dell’ex presidente”, ha continuato Shapiro, ricordando che durante l’attacco, oltre alla vittima, altre due persone sono state colpite e una è ancora in condizioni critiche. “Mai e poi mai i disaccordi politici devono risolversi con la violenza”, ha aggiunto sottolineando la necessità “di abbassare i toni”.

“È morto da eroe, così come è sempre stato”, ha detto la moglie della vittima, Helen Comperatore. La donna ha voluto ricordare il marito su Facebook, dove ha pubblicato anche una foto di una delle bandiere degli Stati Uniti che sventolavano al comizio a Butler, in Pennsylvania. “Ieri quella che sarebbe dovuta essere una giornata emozionante soprattutto per mio marito, si è trasformata in un incubo per la nostra famiglia – ha scritto -. Quello a cui le mie deliziose ragazze hanno dovuto assistere è imperdonabile“.

Comperatore era stato capo dei vigili del fuoco a Buffalo Township, una borgata nella contea di Butler. A spiegare che l’ex pompiere è morto per proteggere le figlie è stata la sorella della vittima, Dawn Comperatore Schafer, parlando con la stampa statunitense. “L’odio per un uomo ha tolto la vita all’uomo che amavamo di più. Era un eroe che proteggeva le sue figlie”, ha scritto su Facebook. “Sua moglie e le sue figlie hanno vissuto l’impensabile e l’inimmaginabile”, ha aggiunto.

Anche la figlia del pompiere, Allyson ha parlato con il New York Post, definendo suo padre “il miglior padre che una ragazza possa mai desiderare”. “Ci amava davvero abbastanza da prendere una vera pallottola per noi”, ha scritto Allyson su Facebook. “E non voglio altro che piangerlo e dirgli grazie”.

Foto Facebook Allyson Comperatore