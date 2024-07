Un cacciatore di 63 anni ha aperto il fuoco e sparato diversi colpi a Lautlingen, comune del Baden-Württemberg in Germania, prima di suicidarsi. La polizia ha confermato che ci sono tre morti, compreso l’omicida. Secondo i primi risultati dell’indagine, le vittime facevano tutte parte della sua famiglia. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze. La zona della sparatoria, nel distretto di Zollernalb, è vicina a una piscina comunale.

“I primi accertamenti” dietro la sparatoria “fanno pensare a un gesto interno alla famiglia, non ci sono prove di una strage indiscriminata”, fa sapere la polizia tedesca. Il cacciatore ha aperto il fuoco sui familiari per poi togliersi la vita. “I servizi di emergenza hanno trovato tre morti, incluso il sospetto assalitore, e due feriti gravi“, spiegano le forze dell’ordine, indicando che “non vi è alcun pericolo per la popolazione”. Secondo l’emittente locale Swr, ripresa dal Tagesschau, la sparatoria ha coinvolti due bambini e due adulti.