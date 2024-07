Le immagini dell’attentato a Donald Trump hanno fatto il giro del mondo e in rete ci sono diversi video che riprendono la scena da alti punti di vista. Si tratta di immagini girate da chi si trovava tra il pubblico e condivise sui social anche a supporto di tesi complottiste. Prima dello sparo che ha ferito l’ex presidente all’orecchio alcuni addetti alla sicurezza fanno spostare delle persone che si trovano vicino al palco, sul tetto di un magazzino ci sono dei cecchini che evidentemente non colgono il pericolo in tempo.

Dopo lo sparo il tycoon viene circondato da agenti che lo scortano fino all’auto prima di partire alla volta dell’ospedale. Tutto attorno la folla inferocita e, alla fine, qualcuno punta il dito contro i giornalisti che seguono l’evento: “È colpa vostra” urla un uomo, poi allontanato dalla polizia.