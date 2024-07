Coro di critiche da Fratelli d’Italia contro la conferenza stampa, che si terrà martedì alla sala stampa della Camera dei deputati, su “Palestina, tra disinformazione e propaganda”. La polemica degli esponenti del partito di Meloni si concentra su uno degli ospiti che interverrà all’evento: Nicola Quatrano. Fdi punta il dito su alcuni post sui social dell’ex magistrato e oggi avvocato: in particolare un post su X nel quale Quatrano – pubblicando una foto e una frase della senatrice a vita Liliana Segre sull’utilizzo della parola “genocidio” per la guerra di Israele a Gaza – cita Laurent Guyénot che sostiene “a proposito della psicopatia biblica di Israele, che il tratto più caratteristico dello psicopatico è la completa assenza di empatia e, di conseguenza, di inibizione morale nel nuocere agli altri, unita alla sete di potere”.

“Solidarietà a Liliana Segre”, è il coro unanime di Fdi che critica anche gli esponenti politici di centrosinistra che parteciperanno all’evento di martedì. Alla conferenza stampa – organizzata da Aoi, Arci, Assopace Palestina e Amnesty International – interverranno, oltre a Shawan Jabarin (direttore della ong palestinese Al-Haq), anche i deputati Laura Boldrini (Pd), Stefania Ascari (M5s) e Franco Mari (Alleanza Verdi-Sinistra). “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione, per i vergognosi attacchi e le parole, da condannare, che Quatrano le ha rivolto sui social”, scrivono in una nota i componenti di Fdi della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, presieduta proprio dalla senatrice Segre.

“Il segretario del Pd Schlein ci dica se condivide le parole espresse dall’avvocato Quatrano nei confronti della senatrice Segre a cui va la nostra solidarietà. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione dell’ipocrisia di una sinistra che non ha mai fatto pace con se stessa”, sottolinea la vicepresidente di Fdi alla Camera, Augusta Montaruli. “Aspettiamo l’indignazione a reti unificate di La7, Repubblica, opinionisti e dispensatori vari di ‘legittimità democratica’”, commenta il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Nel coro di condanne arriva anche l’intervento Fabio Roscani che esprime la sua solidarietà “e quella di Gioventù Nazionale alla senatrice Segre e a tutta la comunità ebraica”. “Noi siamo incompatibili con chi ha certe idee sul popolo di Israele, mi sembra che altrove non sia così”, aggiunge Roscani che oltre a essere deputato di Fratelli d’Italia è anche il presidente del movimento giovanile di Fdi. La stessa Gioventù nazionale finita al centro dell’inchiesta di Fanpage che ha ripreso, con telecamera nascosta, i raduni e le riunioni dei giovani militanti tra braccia tese, “Sieg Heil” e inni al Duce oltre che insulti agli ebrei e ironie sulla deputata di Fdi Ester Mieli, ex portavoce della Comunità ebraica di Roma e membro proprio della Commissione Segre.