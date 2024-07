Tra Qatar, Kuwait e le (parziali) smentite del sindaco Vito Leccese. Dopo la burrascosa ultima stagione conclusa con la salvezza raggiunta nei playout, in casa Bari si pensa al futuro. Secondo quanto raccolto da Passione Bari Radio Selene, la squadra del presidente De Laurentiis sarebbe finita nel mirino di una famiglia reale del Kuwait che, dopo aver incontrato il sindaco Vito Leccese, avrebbe chiesto maggiori informazioni riguardo al club biancorosso per un potenziale acquisto. La Gazzetta del Mezzogiorno invece in precedenza aveva scritto di un interessamento di un emiro del Qatar. Poche ore più tardi, il primo cittadino di Bari ha voluto fare chiarezza in prima persona sulla questione.

L’appuntamento riservato e la visita al San Nicola

Sheikh Malek Humoud al-Sabah, membro della famiglia reale del Paese mediorientale – in vacanza in Puglia con il figlio – ha chiesto e ottenuto un incontro informale con il sindaco della città di Bari Vito Leccese. L’indiscrezione di Radio Selene è stata confermata dallo stesso primo cittadino. Diversi i temi trattati a Palazzo di Città: investimenti sul territorio di vario tipo, con l’obiettivo di includere (forse) anche il calcio. E tra un discorso e l’altro non sarebbe mancata la visita allo stadio San Nicola. La prima di tante? Sicuramente non è escluso, nonostante ad ora non ci sia ancora nulla di concreto.

Il sindaco Leccese: “Parlare di un interesse per l’acquisto è suggestivo ma…”

“Nei giorni scorsi mi è stato chiesto di incontrare un membro della famiglia reale del Kuwait, Malik Humoud Faisal Al-Sabah, a Bari per turismo. In considerazione della richiesta, non pervenuta attraverso gli ordinari canali diplomatici, ho deciso di incontrarlo in forma privata e non ufficiale”. Apre così la nota ufficiale rilasciata dal sindaco Vito Leccese. “L’appuntamento, avvenuto nel pomeriggio di ieri (venerdì 12 luglio, ndr), è stato una cordiale occasione per parlare di possibili interessi a investimenti nella nostra città e nel territorio dell’area metropolitana“. E su una possibile acquisizione del Bari, Leccese spiega: “Nella chiacchierata c’è stato anche un breve passaggio sulla squadra di calcio. Parlare di un interesse sostanziale all’acquisto della società sportiva mi sembra, però, una iperbole, sebbene suggestiva. Considerati soprattutto gli episodi del passato, ritengo non sia opportuno alimentare false aspettative“.