Pezzi di ghiaccio grandi come noci e in alcuni casi come palle da biliardo. Nella prima serata di venerdì una forte grandinata ha colpito Milano. Il tutto è durato pochi minuti, mentre molte persone che si sono rifugiate sotto tendoni o balconate, o in auto nelle aree di servizio. Particolari disagi si sono verificati nella zona San Siro, dove era in corso un concerto degli Stray Kids. Nessun incidente particolare o allagamento è stato segnalato per il momento in città, a parte qualche cedimento di tegole e cornicioni. I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio ma non in emergenza. I vigili del fuoco hanno fatto alcune decine di interventi: una ventina più gravi nella zona Nord-Ovest di Milano, e in particolar modo a Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti diversi rami e anche alcuni alberi che hanno danneggiato vetture in sosta.

Un’ondata di maltempo che ha interessa il Nord, con bombe d’acqua, mentre al Sud la colonnina di mercurio ha fatto registrare una nuova impennata delle temperature. Il lago di Como è esondato a causa del maltempo. L’allagamento del lungolago ha costretto la polizia locale a modifiche della viabilità. Il lago ha raggiunto livelli record: dall’inizio dell’anno sono entrati oltre 4.000 milioni di metri cubi d’acqua a fronte di un ingresso medio storico di 2.400 milioni (il 170% in più) e in 79 anni di regolazione questo è stato il quarto più piovoso. In tutta la zona del Varesotto gli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato soprattutto piante pericolanti e tetti scoperchiati. Nessuna criticità si registra sulle sponde del lago Maggiore, mentre sul lago di Varese, dove si è abbattuta forte pioggia con folate di vento, si sono avute delle esondazioni, poi rientrate.

I Vigili del Fuoco hanno recuperato un corpo che era stato segnalato galleggiare sulla corrente del fiume Adda durante l’ondata di Maltempo di questa sera in Lombardia. Si tratta del cadavere di un giovane uomo. Non si esclude che si tratti del 25enne egiziano che si cercava da alcuni giorni. Il cadavere è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del fuoco grazie a un sommozzatore e a un verricello. Al momento è stato messo a disposizione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.

In Veneto, i vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto nelle provincie di Belluno e Treviso per danni causati dal maltempo. A Belluno sono 15 gli interventi eseguiti per caduta di alberi, danni d’acqua, copertura di tetti. Interessati i comuni di Rocca Pietore, Auronzo di Cadore, Forno di Zoldo, Selva di Cadore, Feltre, Santo Stefano di Cadore, Tambre, Alano di Piave, Lentiai. A Treviso sono 55 le richieste d’intervento per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni d’acqua in genere. Interessati i comuni di Refrontolo, Vittorio Veneto, Villorba, Spresiano, Carbonera, Colle Umberto, Mareno di Piave, Asolo, Fontanelle, Ormelle, Montebelluna, Arcole, Maserada, Gaiarine, San Pietro di Feletto, Castelfranco, Pieve di Soligo, Oderzo, Povegliano, Cordignano.