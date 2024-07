“Abbiamo capito che era nella villa di Soiano e i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un cassettone del letto matrimoniale. Accanto a sé aveva un borsello con 50mila euro“. Lo ha detto il procuratore di Brescia Francesco Prete raccontando i dettagli dell’arresto di Giacomo Bozzoli. “Sappiamo che si è recato con compagna e figlio in Spagna poi ha fatto rientro in Italia con mezzi di fortuna”. “Riteniamo che non avesse intenzione di costituirsi. Lo dimostra il ritrovamento nel cassettone del letto matrimoniale. Si è proclamato innocente. E ha detto che vorrà dimostrarlo”.