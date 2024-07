Bizzotto senza voce e Adani esaltatissimo, per alcuni anche fin troppo. Per Marino Bartoletti, noto giornalista, l’opinionista della Rai è il “re delle certezze“. Persa la pazienza dopo l’ennesima figura sopra le righe nella telecronaca di Spagna–Francia (semifinale di Euro 2024), Bartoletti ha dedicato un post irrisorio e polemico nei confronti di Adani: “Stasera avevo scelto di vedere la partita sulla Rai perché stimo moltissimo Stefano Bizzotto, competente, gentile e rassicurante. Ma quando ho sentito il suo commentatore tecnico – re delle certezze – affermare che Rodri a Griezmann avrebbero ‘calpestato le stesse zolle‘ ho capito che era arrivato il momento di passare su Sky“. Uno sfogo che non è passato inosservato, così come il like dell’ex ct dell’Italia, Roberto Mancini, sulla questione. E se Adani cerca di “fare calcio” sui social, in televisione forse non tutto è concesso. E soprattutto apprezzato.

Bartoletti e Roberto Mancini la toccano pianissimo: Adani è imbarazzante pic.twitter.com/2BuYIscjJB — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) July 9, 2024

Bartoletti non ne può più di Adani: non è la prima volta

A modo suo, tra meme e telecronache sopra le righe, Daniele Adani continua a far parlare di sé a Euro 2024. Non è la prima volta, però, che l’ex calciatore viene preso di mira dal giornalista Bartoletti. “In linea di massima non dovrebbe mai sentirsi più importante del telecronista. Il discorso è di complementarietà, ma in questo discorso di complementarietà c’è una prima voce e una seconda voce”. Queste le sue parole durante il Mondiale in Qatar, trasmetto proprio dalla Rai. “Chiaro che Adani deve continuare ad essere Adani, ma deve ricordarsi il contesto in cui opera”.