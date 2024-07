“Oggi discutiamo di un decreto legge che dovrebbe affrontare delle urgenze, invece dimostra come il governo sia sconnesso dalla realtà del Paese“. Lo ha detto il deputato Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi Sinistra, aprendo il suo intervento durante le dichiarazioni di volto in vista della fiducia posta sulla conversione del dl Agricoltura alla Camera “L’emergenza che mette in ginocchio l’agricoltura e fa chiudere centinaia imprese e fa alzare i prezzi non viene affrontata. Mi riferisco al dramma in corso in Sicilia, alla siccità, alla desertificazione e all’assenza di infrastrutture a supporto dell’agricoltura. Una totale sconnessione dalla realtà“.