Giovedì 10 luglio si è tenuto il primo allenamento della Juventus 2024/25, l’inizio ufficiale dell’era Thiago Motta. Non solo campo: l’arrivo del tecnico alla Continassa è stata anche l’occasione per affrontare il tema del calciomercato in uscita. Il nuovo allenatore ha voluto parlare faccia a faccia con alcuni calciatori, che non faranno parte del suo progetto. Thiago Motta ha preparato una lista, con i nomi di chi è sul mercato e deve lasciare Torino. Secondo La Gazzetta dello Sport, si tratta in particolare di 6 giocatori. E tra questi rientrano anche i fedelissimi dell’ex tecnico Massimiliano Allegri.

Della nuova Juve di Motta infatti non farà parte Mattia De Sciglio: il fido terzino di Allegri viene da una stagione in panchina per via dell’infortunio al crociato e il nuovo allenatore non ha intenzione di concedergli più spazio. Anche un altro difensore dovrà lasciare: Daniele Rugani, che – nonostante abbia firmato da poco il rinnovo con i bianconeri – è pronto a salutare definitivamente Torino e l’Italia. Le voci provenienti dall’Arabia Saudita sono sempre più insistenti. E non sono i soli.

Mckennie e Milik da incedibili a sacrificabili. Arthur è solo di passaggio

Erano incedibili, oggi sono esuberi. Come Weston McKennie: dopo una stagione da titolare sotto la guida di Allegri, il centrocampista americano non rientra nei piani di Thiago Motta. In scadenza nel 2o25, il texano ha rischiato di far saltare la trattativa con l’Aston Villa per l’approdo di Douglas Luiz in bianconero. Piedi piantati in Italia anche se il suo futuro sarà sicuramente lontano dall’Allianz Stadium. Duttile ma non abbastanza efficace per quello che sarà l’assetto tecnico-tattico del nuovo allenatore. Stessa cosa vale per altri due senatori dell’Allegri-bis come Arek Milik e Filip Kostic. Attualmente entrambi infortunati, potranno conoscere il loro destino nei prossimi giorni. Anche se la Juventus inizia ad assumere le sembianze di un lontano ricordoper il polacco e il serbo. E poi c’è Arthur. Come ogni anno, il brasiliano torna alla Continassa per le visite di rito consapevole di essere solo di passaggio. Dopo il rientro dal prestito con la Fiorentina, il suo entourage si è messo all’opera per trovargli una nuova squadra: Everton e Newcastle sono interessate a lui. Ma, per ora, nulla di concreto e ufficiale.

Giovani risorse tecniche…ma anche economiche

Il messaggio è chiaro. Di fronte a offerte importanti, nessuno è considerato incedibile. Questo il caso di Matias Soulé e Dean Huijsen: Thiago Motta sarebbe comunque intenzionato a trattenere l’argentino perché assolutamente valido e funzionale nel ruolo di esterno offensivo che tanto predilige il nuovo allenatore bianconero. Diverse squadre sono interessati al classe 2003 che, con la maglia del Frosinone, si è rivelato uno dei migliori giocatori nella passata stagione. Per il centrale classe 2005, invece, la Juventus aspetta l’offerta giusta che varia dai 25 ai 30 milioni: il Psg rimane in pole. Sono passati solo tre giorni dalla nuova era ma dalle parti della Continassa già si respira aria di stravolgimenti.