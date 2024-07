Un infortunio che potrebbe avere dell’incredibile. Durante i festeggiamenti al termine della vittoria contro la Francia – che vale alla Roja la finale di Euro 2024 – l’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, è stato il protagonista in negativo al termine di una serata perfetta. Il capitano della nazionale spagnola è stato travolto da uno steward dell’Allianz Arena che stava rincorrendo un invasore con la maglia della Turchia. L’addetto alla sicurezza prima è scivolato sull’erba e poi, è caduto rovinosamente sul centravanti spagnolo colpendolo sul ginocchio destro. Morata, ovviamente, non ha gradito quanto accaduto: nonostante non sia scivolato sul terreno, si è piegato sulla gamba zoppicando vistosamente.

Arrivato in zona mista, l’attaccante ha voluto rassicurare tutti alzando il pollice all’insù e scherzandoci sulla scivolata mimando il gesto del cartellino giallo nei confronti dello steward. Allo stesso tempo, però, i medici della nazionale spagnola non hanno dato informazioni precise ritenendo che, ad ora, non si possono escludere lesioni. Intanto, la Spagna si prepara per l’atto finale dell’Olympiastadion, domenica 14 luglio.

Europei 2024 | Il tabellone delle semifinali

Morata nel mirino della stampa spagnola. La moglie: “Create solo odio”

Non è un mistero che Alvaro Morata venga preso ripetutamente di mira dalla stampa spagnola. Insulti e attacchi per polemizzare, da parte dei tifosi, tornati in voga anche durante Euro 2024. Alice Campello, moglie dell’attaccante, si è voluta schierare pubblicamente in sua difesa: “È davvero questo quello di cui ha bisogno il nostro paese? Che vogliamo ottenere con articoli del genere? Credo serva a creare solo più odio nei confronti di un calciatore. E direi, che è proprio il momento giusto per farlo. È assurdo normalizzare comportamenti e articoli di questo genere. Non c’è rispetto”. Questa la denuncia sui social dell’influencer e moglie di Morata. L’editoriale del quotidiano spagnolo Confidencial, parlava del giocatore della Roja come “un capitano che fa vergognare la nazionale spagnola“.