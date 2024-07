Sono rimaste in quattro per contendersi il titolo di campione europeo. Nessuna sorpresa o colpo di scena: con merito (e anche con un pizzico di fortuna) Spagna, Francia, Olanda e Inghilterra sono le quattro semifinaliste di Euro 2024. La nazionale del ct De La Fuente arriva all’appuntamento dopo una vittoria nei minuti finali contro la Germania: dall’altra parte, les Blues sono alla ricerca del primo gol su azione in questa competizione: un vero e proprio paradosso ma, allo stesso tempo, un grande punto di forza riuscire a non subire praticamente mai gol. Nella parte bassa, Olanda e Inghilterra: due squadre per un solo biglietto direzione Berlino. Gli Orange hanno sconfitto in rimonta la Turchia mentre l’Inghilterra ha spezzato la maledizione dei calci di rigore contro la Svizzera.

Il tabellone delle semifinali di Euro 2024

Parte alta

Spagna contro Francia

Parte bassa

Olanda contro Inghilterra

Euro 2o24, calendario semifinali

Spagna-Francia | Monaco di Baviera, martedì 9 luglio, ore 21

Olanda-Inghilterra | Dortmund, mercoledì 1o luglio, ore 21

Dove vedere le partite degli Europei in tv (Sky, Now e Rai)

Gli Europei in Germania sono visibili sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati vengono trasmessi tutti i 51 match. Sulla Rai (in chiaro) vengono trasmesse tutte le partite dai quarti di finale in poi. Quindi le gare da qui fino all’atto conclusivo del torneo sono visibili in chiaro anche sulla tv pubblica (Rai 1 e Rai 2) e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

Le partite dei quarti di finale in chiaro sulla Rai

Martedì 9 luglio, Spagna–Francia, ore 21.00 – Rai 1

Mercoledì 10 luglio, Olanda–Inghilterra, ore 21.00 – Rai 1