“Aumenteranno le spese militari mentre i cittadini si impoveriscono ogni giorno di più. C’è un governo che decide di investire ulteriormente in armi, mentre le imprese e i cittadini annaspano in difficoltà. C’è una Giorgia Meloni che non si è fatta tema di tagliare la spesa sociale in questi mesi e ieri ha detto signorsì a Washington e alla Nato per aumentare sia le spese militari italiane, più 800 milioni, sia le spese di aiuti militari all’Ucraina, un miliardo e 700 milioni”. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dal senatore del M5s, Ettore Licheri, che si rende protagonista di una vivace querelle con la parlamentare di Forza Italia Licia Ronzulli sulla strategia dell’invio delle armi.

Licheri rincara: “Tutto questo avviene quando solo un anno fa in Senato la Meloni disse agli italiani che non avrebbero speso un euro di più per l’appoggio del suo governo al conflitto russo-ucraino. In politica raccogli quello che semini, è una legge universale. Quando tu dici le bugie, poi alla fine ne paghi le conseguenze. E qual è la conseguenza? La totale irrilevanza politica di questa donna nei tavoli internazionali”.

Ronzulli dissente, invocando la necessità di una politica di difesa: “Io credo che anche l’aumento della spesa per la difesa delle armi sia una sorta di scudo che noi diamo all’Italia”.

“No, è sangue – ribatte Licheri – Sono vittime, sono cittadini, sono bambini. È così difficile da capire?”.

“Che belli questi slogan – insorge Ronzulli – Non si può parlare per slogan“.

Il parlamentare pentastellato sottolinea infine che la strategia europea di finanziare militarmente l’Ucraina per sconfiggere la Russia non ha portato a niente: “Dopo due anni una linea vogliamo tracciare una linea di bilancio e chiederci se questa strategia ha pagato? È evidente che questa strategia abbia fallito“.

“Quanti ospedali devono essere ancora bombardati per difendere l’Ucraina? – replica la senatrice azzurra – Ma tu vuoi uscire dalla Nato? Hai tirato fuori slogan allucinanti“.

Licheri non ci sta: “Ma cosa c’entra quello che ho detto con l’uscire dalla Nato?”.