“Hai altre domande oltre al pubblico? Voglio dire, sei concentrato solo su quello o hai domande sulla partita o qualcosa del genere, o è tutto concentrato solo su quello?”. Continua il botta e risposta a distanza tra Novak Djokovic e i tifosi inglesi a Wimbledon. Infastidito e innervosito, il tennista serbo ha abbandonato l’intervista con la BBC dopo appena 98 secondi di domande mirate ad avere una risposta su quanto accaduto negli ottavi di finale contro Holger Rune. In quell’occasione, infatti, Djokovic è stato preso di mira dal pubblico londinese con ripetuti ‘buu’ (nascosti dall’urlo onomatopeico di ‘Ruuuune’): al termine del match, il sette volte campione di Wimbledon ha risposto a modo suo. “Ringrazio tutti i tifosi per essere rimasti qui stasera. E “buuuuonanotte” a tutte le persone che invece hanno deciso di non rispettare il gioco, i giocatori e me in particolare”. L’intervista televisiva si stava concentrando solo su questo episodio. Spazientito, Djokovic ha abbandonato la postazione.

Новак Ђоковић је управо решио да и британском јавном медијском сервису (ББЦ) без икаквог устручавања каже шта мисли. Напустио је интервју после 98 секунди, ево и како: pic.twitter.com/ailmuubFRt — Дарко Николић (@HuddleBre) July 9, 2024

Freddo e monosillabico: Djokovic abbandona l’intervista

Breve e conciso. Durante l’intervista con la BBC Djokovic si è dimostrato infastidito sin dalle prime domande. Alla domanda “Conferma che i commenti fatti sul pubblico inglese alla fine del match siano stati considerati irrispettosi?”, la sua risposta è stata un semplice “Penso le stesse cose“. Il tennista serbo ha voluto poi argomentare così: “Guardate, come ho detto nell’intervista post-partita, ho ringraziato tutti. La maggior parte delle persone presenti allo stadio sono state rispettose e le ringrazio, perché so che, dopo aver guardato il tennis tutto il giorno, non è facile restare. Quindi, ero grato. Non lo do per scontato. Ovviamente, sono una parte importante del motivo per cui gioco ancora, il pubblico e le persone che apprezzano davvero i tennisti e quello che ci mettiamo e gli sforzi che facciamo”. L’intervistatore ha voluto continuare su questa linea ma il tennista serbo ha risposto con tono infastidito: “Questa è già la terza domanda sull’argomento. Ho detto quello che dovevo dire“. Dopo alcune affermazioni monosillabiche (“Sì. Non vedo l’ora. Sarà dura. Grazie”), Djokoivc si è alzato lasciando vuota la postazione.