“Ringrazio tutti i tifosi per essere rimasti qui stasera. E “buuuuonanotte” a tutte le persone le persone che invece hanno deciso di non rispettare il gioco, i giocatori e me in particolare”. Novak Djokovic non ci sta: dopo aver sconfitto agevolmente il danese Holger Rune in tre set (6-3; 6-4; 6-2) il campione serbo si è rivolto in maniera polemica al pubblico presente al Campo Centrale per poter assistere all’ottavo di finale di Wimbledon. Una “buonanotte” (con una lunga ‘u’ onomatopeica) come segno di sfida per tutti coloro che durante la partita hanno urlato il nome di “Rune” (allungando il suono della ‘u’), chiaro gioco di parole per fare ‘buu’ nei confronti di Djokovic. Nonostante tutto, il serbo vince con pieno merito e raggiunge la 15esima volta in carriera i quarti di finale del Grande Slam londinese.

Sliding into quarters. Goooooooooooood night :-) pic.twitter.com/3kAuFG2Luo — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 8, 2024

Djokovic: “I ‘buu’? Conosco questi trucchetti”

Tra il provocatorio e l’ironico. “So che stavano supportando Rune, ma io ho sentito i ‘buu’, non scherziamo. Sono nel tour da vent’anni, conosco tutti i trucchetti e tutte le parole. Io rispetto chi è venuto qui, chi ha pagato il biglietto. Ho giocato in condizioni anche più avverse, questo non mi tocca ragazzi”. Il messaggio è chiaro: mai sfidare Djokovic. Il campione serbo ha aspettato il termine della gara e non si è risparmiato, come gli capita spesso, a rendere pubblico il proprio disappunto.

Djokovic suona il violino contro Rune

È Djokovic-show al Campo Centrale di Wimbledon. In campo e, soprattutto al termine della partita: dopo aver siglato il match point contro Rune, infatti, il serbo ha mimato il gesto del violino con la sua racchetta in segno di vittoria. Un simpatico siparietto che ha fatto divertire sua figlia presente sugli spalti per assistere alla gara. Insomma, Djokovic trova sempre il modo di farsi riconoscere e far parlare di sé.

Novak Djokovic plays the violin for his daughter after his victory. ????❤️ pic.twitter.com/U6pqHDnVLa — Danny ???? (@DjokovicFan_) July 8, 2024

Djokovic, il suo percorso a Wimbledon

Primo turno vs Vit Kopriva | 6-1; 6-2; 6-2

Secondo turno vs Jacob Fearnley | 6-3; 6-4; 5-7; 7-5

Terzo turno vs Alexei Popyrin | 4-6; 6-3; 6-4; 7-6

Ottavi di finale vs Holger Rune | 6-3; 6-4; 6-2