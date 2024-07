“Questa abrogazione è gravissima, l’abuso di ufficio è un reato spia sia per il sistema della corruzione sia per le infiltrazioni mafiose”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il deputato Cafiero De Raho annunciando il voto contrario del M5s al ddl Nordio. “È una legge che favorisce l’illegalità del potere pubblico: da un lato protegge i colletti bianchi e i mediatori di corruzione, dall’altro silenzia la stampa”, aggiunge. “Le nuove leggi smantellano il sistema di contrasto alla corruzione”, “con questo governo vengono diffusi messaggi devastanti per la legalità”, prosegue De Raho.