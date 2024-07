Il quarto di finale di Jannik Sinner sul Campo Centrale di Wimbledon contro Daniil Medvedev ha vissuto attimi di apprensione. Nel corso del terzo set, il tennista altoatesino si è dovuto fermare e si è seduto al bordo del campo a causa di forti giramenti di testa che gli hanno impedito di proseguire la partita. Giunti a questo momento, il tennista russo era in vantaggio per 2-1 nel terzo set. Sinner è rientrato negli spogliatoi – per poter essere visitato dal medico – per capire se sarà in grado di continuare il match. Dopo 12 minuti di interruzione il numero uno al mondo è rientrato in campo, anche se in condizioni che non sembrano ottimali.