“La Rai così non è più servizio pubblico. Il dubbio è legittimo: se avesse vinto Le Pen, come tutti si aspettavano, avremmo visto Rainews che non copriva il risultato francese? È TeleMeloni, hanno occupato militarmente la Rai”. Così la segretaria Pd Elly Schlein, intervenendo a InOnda su La7, ha commentato quanto avvenuto su Rainews dove domenica sera è stato oscurato il voto in Francia, con la sconfitta di Marine Le Pen, ed è stato mandato in onda il festival Città Identitarie. Dopo il caso si è dimessa la vicedirettrice, Ida Baldi, ma per Schlein a dimettersi doveva essere il direttore Paolo Petrecca: “Chi dovrebbe dimettersi non è la vicedirettrice, ma il direttore Petrecca perché così non è più un servizio per tutti i cittadini e le cittadine”. “Serve una riforma che oggi chiede anche una norma europea, il Media Freedom Act, che dice che il servizio pubblic non deve più dipendere né dai partiti né dalla politica. Noi siamo disponibili a fare questa riforma, ma va fatta subito”, conclude la segretaria dem.