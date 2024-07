Continua la corsa senza (troppi) ostacoli di Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo aver superato anche gli ottavi di finale contro Ben Shelton in tre set, nei quarti di finale il tennista italiano se la vedrà contro Medvedev. Il match contro il quinto tennista del Ranking Atp andrà in scena domani, martedì 9 luglio: si tratterà del primo match che si disputerà sul Campo Centrale alle ore 14.30 (italiane). Il tennista russo arriva all’appuntamento dei migliori otto del torneo dopo aver passato il turno contro Grigor Dimitrov, ritiratosi per un infortunio al ginocchio.

Sinner-Medvedev; i precedenti

Sinner e Medvedev si troveranno di fronte per la dodicesima volta in carriera. Il tennista russo vanta di sei vittorie sull’altoatesino, primo nel Ranking Atp: attualmente fermo a cinque, Sinner potrebbe pareggiare la serie e allungare la striscia aperta di cinque successi consecutivi. In ordine: finale di Pechino e Vienna, semifinale alle Nippo ATP Finals, Melbourne e il successo a Miami. Si tratterà del primo incontro sull’erba tra i due.

Sinner, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Hanfmann 6-3 6-4 3-6 6-3

2° turno: Berrettini 7-6 (3) 7-6 (4) 2-6 7-6 (4)

3° turno: Kecmanovic 6-1 6-4 6-2

Ottavi di finale: Shelton 6-2, 6-4, 7-6

Medvedev, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Kovacevic 6-3 6-4 6-2

2° turno: Muller 6-7(3) 7-6(4) 6-4 7-5

3° turno: Struff 6-1 6-3 4-6 7-6(3)

Ottavi di finale: Dimitrov 5-3 (ritiro)

Sinner-Medvedev, quando giocano: orario

Il match tra Sinner e Kecmanovic si giocherà domani, martedì 9 luglio alle ore 14.30 (italiane). Si tratterà, infatti, del primo match pomeridiano sul Centre Court. A seguire, un’altra italiana Jasmine Paolini che sfiderà Emma Navarro.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.