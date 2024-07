“Uguale al mio prof di Educazione fisica, quando durante l’ultima lezione prima degli scrutini ci chiedeva di che voti avessimo bisogno per farci alzare la media”. Questo è solo uno dei tanti commenti presenti sotto i profili ufficiali della Lazio, più precisamente a corredo della foto che ritrae Marco Baroni, pronto a firmare il suo primo contratto con il club. Ma cosa c’è di strano (e divertente)? Il nuovo allenatore posa con una penna BIC multicolore tra le mani: un dettaglio che ha fatto scalpore e che non è passato inosservato sui social. Sono stati molti gli utenti che tra polemiche e sfottò hanno commentato la foto. Chi con leggerezza, chi invece l’ha presa come ennesima occasione per dimostrare il proprio disappunto nei confronti del presidente Claudio Lotito.

Una firma che vale meno di 5 euro

“Non la perdere che abbiamo solo questa”; “La 4 colori…neanche le penne abbiamo”, come a voler dire “non abbiamo soldi nemmeno per queste cose”. Autoironia e polemiche: l’ambiente Lazio, ancora una volta, si dimostra di non essere in linea con la dirigenza e ogni singolo movimento e azione risulta un pretesto per poter commentare in modo negativo. L’ultima in questo ordine è la foto di Marco Baroni: il nuovo allenatore della Lazio firma il contratto con una penna BIC, la stessa che usavano gli studenti a scuola. Un dettaglio da poco conto che ha scatenato l’ironia di tantissimi utenti. Insomma, difficile potersi permettere un top player se poi la gente firma contratti una penna da 3 euro.