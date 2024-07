Prima l’annuncio, poi l’arrivo alla Continassa. Così è cominciata l’era Thiago Motta alla Juventus. Nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio, il nuovo allenatore bianconero svolgerà le visite mediche di rito insieme al suo staff a Torino, con due giorni d’anticipo rispetto al primo giorno di ritiro per la nuova stagione. Atterrato a Malpensa nella serata di domenica 7 luglio, Thiago Motta ha raggiunto il centro sportivo: il profilo ufficiale del club ha documentato il tutto con immagini e video. Post che hanno raggiunto numeri di visualizzazioni e commenti molto alti in pochissimo tempo: tra le diverse reazioni spuntano quelle degli ex Leonardo Bonucci e Angel Di Maria. E non è un caso se proprio loro sono stati tra i primi ad essere entusiasti del nuovo volto in casa bianconera: non è un mistero che i due non avessero un rapporto ottimale con il predecessore Allegri.

L’entusiasmo di Bonucci e Di Maria, non è un caso

Non l’hanno mai nascosto: Bonucci e Di Maria non hanno mai gradito appieno la volontà di lavorare con Massimiliano Allegri. Al fenomeno argentino è bastata una stagione per alimentare tensioni e polemiche: allenamenti finiti con anticipo per presunti infortuni, incompatibilità tecnica e scelte tattiche che non sono mai state gradite particolarmente dal Fideo. Diverse incomprensioni che hanno portato alla rottura dopo un solo anno. L’odi et amo con Bonucci, invece, è una storia che dura da tantissimo tempo: dal famoso sgabello di Porto (per punizione) all’addio burrascoso al Milan. Poi, il ritorno in bianconero e la decisione di Allegri di accompagnarlo verso il ritiro con le ripetute panchine e la volontà di lasciarlo fuori dal progetto. L’arrivo del nuovo allenatore Thiago Motta, ha riportato entusiasmo all’ambiente. Anche a Bonucci e Di Maria: gli applausi e un cuore come commento, sono una prova lampante.