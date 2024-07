“You can’t see me” (“Non puoi vedermi”). Iconico e leggendario nel mondo della WWE e non solo: l’attore e superstar John Cena ha annunciato il ritiro dalle competizioni sul ring nel 2025. Un annuncio a sorpresa (nonostante la notizia fosse già nell’aria da tempo), soprattutto per le modalità in cui è avvenuto: il WrestleMania numero 41 in programma a Las Vegas il 19 e 20 aprile prossimi sarà il suo ultimo evento di pro-wrestling. Dal wrestling a Hollywood: una celebrità amata da tutto il mondo pop. Dopo oltre 20 anni di carriera, John Cena abbandona l’ambiente che lo ha reso immortale.

“The Last Time is Now”: questo il nome del merchandising che, poche ore prima dell’annuncio ufficiale, aveva dato sospetto e indignazione. Poi, l’annuncio sul ring dell’evento Money in the bank: “So che da un punto di vista competitivo devo risalire dal basso. Sono un realista. Ma esistono alcune opportunità sparse che, se con un po’ di fortuna riuscirò a sfruttare, chissà, forse potrebbero permetterci di scrivere un pezzo di storia. Ad ogni modo, sono emozionato. Ragazzi, my time is now”. Per omaggiare la carriera di John Cena, negli ultimi mesi è previsto un “farewell tour”, un tour d’addio nelle arene più importanti della WWE. Per l’ultimo saluto a un’atleta generazionale, anche per la sua influenza pubblica e non solo sportiva.

Ancora 30/40 apparizioni sul ring e poi sarà addio. A 47 anni, John Cena ha annunciato l’addio dalla WWE. Considerato come uno dei più grandi campioni nella storia, l’atleta (e celebrità) ha conquistato per ben 16 volte il titolo di campione del mondo. Dal 2006, John Cena ha fatto il suo debutto sul grande schermo come attore: protagonista nel film “The Marine”, fino all’ultimo celebre “Fast & Furious 9 – The Fast Saga”.