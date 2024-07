Un nuovo colpo di scena nelle indagini sul ricatto ai danni della famiglia Schumacher. La polizia tedesca ha arrestato un uomo di 52 anni, membro del team di sicurezza dell’ex campione di Formula 1, nell’ambito delle indagini sui ricatti ai familiari. Secondo gli inquirenti, l’uomo arrestato ha svolto un ruolo cruciale nel tentativo di estorsione.

L’arresto arriva a poche settimane di distanza da quello di due uomini, padre e figlio, già accusati di aver tentato di ricattare la famiglia Schumacher utilizzando foto private del sette volte campione del mondo. I due indagati, secondo le indiscrezioni, hanno minacciato di pubblicare le foto sul dark web se non avessero ricevuto una somma di denaro milionaria. Stando a quanto rivelato dal quotidiano tedesco Südkurier, i ricattatori avevano contatto Corinna Schumacher e i figli minacciandoli di pubblicare alcune foto relative al grave incidente sugli sci del 2013 che ha cambiato la vita dell’ex campione di Formula 1.

Le nuove indagini hanno portato alla luce il coinvolgimento del membro del team di sicurezza, che avrebbe fornito agli altri ricattatori informazioni riservate sulla famiglia Schumacher. I dettagli precisi del suo ruolo non sono stati resi noti, ma si ipotizza che abbia facilitato l’accesso alle foto private o che abbia fornito informazioni utili per il ricatto. L’arresto del membro del team di sicurezza rappresenta un duro colpo per la famiglia Schumacher, che già da tempo si batte per proteggere la privacy dell’ex pilota dopo il grave incidente sugli sci del 2013.