“Se il tennista più forte al mondo guarda giocare Kalinskaya, lei non perde mai. La stessa regola vale anche al contrario”. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: due nomi che brillano non solo per il talento tennistico, ma anche per la loro love story esplosa definitivamente tra i campi verdi di Wimbledon. Per ora con un’influenza positiva anche sui risultati, soprattutto per quanto riguarda la tennista russa. Kalinskaya sta dimostrando un’ottima forma fisica e una crescita costante negli ultimi mesi, che l’ha portata al numero 17 della classifica WTA (il suo best ranking). Secondo i quotidiani sportivi russi, Sinner è diventato per lei anche un portafortuna.

A Mosca è stato infatti notato questo particolare: i media russi scrivono che Kalinskaya non ha mai perso un match quando Sinner era presente sugli spalti a tifare per lei. Lo stesso vale però anche il tennista azzurro: quando la fidanzata lo guarda giocare, non ha mai fallito l’obiettivo. Sia dal punto di vista professionale che personale, questo è un periodo magico per Sinner e Kalinskaya. Lui, già numero uno del mondo, lei finalmente al top della sua carriera. Insieme, ambiscono a fare ancora tanta strada a Wimbledon. Sperando di non dover mai giocare in contemporanea e continuare a tifare uno per l’altra in tribuna.