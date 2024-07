Una donna e un uomo sono morti in un incendio divampato in un condominio a Madrid, in Spagna. È accaduto nella notte, lo hanno reso noto i servizi d’emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero distrutto uno degli appartamenti del palazzo, situato nei pressi del quartiere “Latina”, distretto spagnolo che si estende attraverso i vari parchi tra cui il Madrid Rio.

Le due vittime (un uomo e una donna, appunto) avevano rispettivamente 62 e 66 anni. Altre nove persone sono state assistite dai sanitari presenti: sei di loro sono state ricoverate in ospedale a causa di ustioni e inalazione di fumo.

???? Mueren dos personas por causa de un incendio en una vivienda de La Latina en Madrid Los bomberos han rescatado a siete personas del interior del inmueble, dos de ellas se encontraban en parada respiratoria ???? https://t.co/O6gBVB4Sl3 ⏯ Europa Press pic.twitter.com/UMUvTS0MAp — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) July 8, 2024