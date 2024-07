Emmanuel Macron ha rifiutato le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal. La mossa del capo dell’Eliseo dopo la vittoria a sorpresa del Nuovo fronte popolare della sinistra è stata quella di chiedere al leader dell’esecutivo uscente di non lasciare per “garantire la stabilità del Paese”. Ora si apre una partita delicatissima: l’Assemblea nazionale è spaccata e divisa in tre blocchi, senza nessuna maggioranza assoluta. E bisogna capire chi può aspirare a guidare il prossimo governo. Le trattative e mediazioni si annunciano lunghe, tanto che c’è chi ipotizza un rinvio di ogni decisione a dopo le Olimpiadi di Parigi.

Le trattative – Intanto il Fronte delle sinistre insiste nel dire che individuerà un nome capace di mettere d’accordo tutte le forze della coalizione. Una riunione si terrà oggi pomeriggio presso la sede del partito la France Insoumise (LFI) di Jean-Luc Mélenchon prima dell’altro incontro, che si terrà più tardi sempre oggi, fra i vari partiti del Nuovo fronte popolare (Nfp) di cui LFI fa parte. Lo riporta Bfmtv, riferendo che alla riunione parteciperanno Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guetté, Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon, Bastien Lachaud e Paul Vannier. Ieri, dopo la diffusione dei risultati del secondo turno delle elezioni legislative, la deputata LFI Clémentine Autain aveva invitato i deputati della gauche a riunirsi oggi per votare su un primo ministro unitario da proporre al presidente Emmanuel Macron. Un premier che non sia “né François Hollande né Jean-Luc Mélenchon”, aveva precisato Autain.

“Il presidente ha il dovere di chiamare il Nuovo fronte popolare a governare”, ha detto e ribadito Jean-Luc Mélenchon. L’alleanza dovrà “essere in grado di presentare entro la settimana una candidatura”, ha aggiunto lunedì Olivier Faure, segretario del Partito socialista, che compone la coalizione insieme agli Insoumis, agli ecologisti e ai comunisti. Se la scelta non avverrà per consenso, ha spiegato, dovrà esserci “necessariamente un voto” per individuare il nome. Difficilmente però un premier dell’area Mélenchon potrebbe ottenere l’appoggio dei centristi in Parlamento: un’altra delle ipotesi sul tavolo è un governo che tenga insieme Ensemble (la coalizione di Macron), i socialisti e repubblicani, tagliando fuori sia il Rassemblement National (l’estrema destra di Marine Le Pen) sia l’area più estrema del Fronte popolare. A definire questo scenario “possibile” in un’intervista alla radio pubblica France Inter è Francois Bayrou, leader del centrista Movimento democratico, uno dei partiti che sostenevano il governo uscente: i partiti che compongono il Nuovo fronte popolare, dice, hanno “atteggiamenti e scelte politiche incompatibili tra loro”.

I risultati – A sorpresa il Nuovo Fronte Popolare è arrivato primo e ottenuto 182 seggi. A Ensemble, la coalizione macroniana, 168 seggi, mentre al Rassemblement National alleato con i repubblicani di Eric Ciotti (che porterebbe in dote 17 deputati), 143 seggi. L’affluenza è stata del 66,7%. Come analizzato da le Monde, in due anni, ben 155 dei 577 collegi elettorali hanno cambiato di colore politico: c’è stato, scrivono, “un leggero spostamento a destra” “con 80 seggi assegnati a un deputato più a destra del suo predecessore”. In particolare: “seu sono passati dalla sinistra al centro, quattro dal centro alla destra e sedici dalla destra all’estrema destra”.