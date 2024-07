Il tabellone di Wimbledon 2024 parla ancora italiano. Dopo il grande spettacolo del derby Sinner-Berrettini, il movimento azzurro può ancora sognare un grande risultato sull’erba di Londra, che ha sempre rappresentato un grande tabù per il nostro tennis.

Oggi in campo Fabio Fognini e Jasmine Paolini, che sognano di arrivare per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Il programma però è in grande ritardo; i match non sono ancora iniziati per via della pioggia. In serata tocca invece a Jannik Sinner, che sul Centrale (con il tetto) sfida il serbo Kecmanovic. Ecco la situazione aggiornata e le informazioni per seguire i match in tv.

Italiani a Wimbledon: il programma del terzo turno

Venerdì 5 luglio

Fabio Fognini – Bautista Agut (prima partita sul N16 Court, inizio ore 12) – Ritardo pioggia

Jasmine Paolini – Andreescu (prima partita sul N1 Court, inizio ore 14) – Ritardo pioggia

Jannik Sinner – Kecmanovic (terza partita sul Campo centrale – la prima comincia alle ore 14.30)



Sabato 6 luglio

Lorenzo Musetti – Comesana (campo e orario da definire)

I possibili incroci agli ottavi

Fognini contro Paul/Bublik

Sinner contro Shapovalov/Shelton

Musetti contro Mpetshi Perricard/Ruusuvuori

Paolini contro Kostyuk/Keys

Italiani a Wimbledon, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.