“L’Autonomia differenziata è oggetto di un cinico baratto con una pessima riforma costituzionale, il Premierato, che indebolisce la democrazia. Indebolire il Parlamento non rafforza la democrazia, come non la rafforza indebolire i poteri della figura che in anni di navigazione difficile e di crisi della politica, ha saputo garantire la credibilità internazionale e la stabilità di questo Paese”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, aprendo la direzione nazionale dem, è tornata ad attaccare la riforma sul premierato, chiedendo poi un “caloroso e rispettoso” applauso alla figura del presidente della Repubblica, e cioè a Sergio Mattarella.

“La democrazia è una cosa più complessa rispetto alla libertà di andare a votare ogni cinque anni un capo – ha proseguito – la democrazia si declina nel potere per i cittadini di incidere in tutti quei cinque anni sulle scelte che fa chi li rappresenta in Parlamento e così non potrà essere più con un Parlamento meno autonomo eletto a traino del capo di turno”.