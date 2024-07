Più di 600 sanzioni ogni sera in zona San Siro, a Milano. Nelle serate dei concerti al Meazza o all’ippodromo la sosta continua ad essere un problema: la Polizia Locale fa 5mila multe nelle 8 serate di giugno in cui erano organizzati eventi. L’amministrazione prova a diminuire l’incidenza dei parcheggi selvaggi nel quartiere istituendo – non senza problemi per i residenti – zone verdi e rosse, ma la questione soste resta problematica.

Quello dei parcheggi a San Siro è un problema che il Comune di Milano sta cercando di risolvere. Dopo il concerto di Zucchero di giovedì sera, l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha scritto sui social che quello di disciplinare le soste, senza tuttavia incidere negativamente sulla riuscita dei concerti, è “un obiettivo difficile, ma possibile”. “Abbiamo cercato di mettere più pattuglie possibile – ha continuato – per gestire e far rispettare le regole. Nonostante molti stiano scegliendo il trasporto pubblico e i parcheggi, la sosta irregolare continua a essere una sfida”. Si aggiungono ai disordini i parcheggiatori abusivi. Lunedì sera l’assessore aveva reso nota una denuncia sporta contro due parcheggiatori abusivi in via Natta. “Cerchiamo – assicura Granelli – di ascoltare i consigli, migliorare ogni volta mettere in campo più pattuglie possibile di Polizia locale e di ausiliari della sosta, che ringrazio, ma anche lavorare al meglio con gli organizzatori“.