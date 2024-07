L’allarme di Maurizio Landini sullo stato della democrazia in Italia alla luce delle parole del presidente Mattarella, le dichiarazioni aIn Onda La7: “Sono sinceramente preoccupato dal rischio di una svolta autoritaria nel nostro paese”. Questo governo “non vuole governare il paese ma comandare” ha detto il segretario della Cgil. “Vanno avanti con i decreti, ci sono stati 60 voti di fiducia. Con i sindacati il governo non discute di niente. Hanno bloccato le pensioni, tagliato la sanità, aumenta la precarietà, fanno subappalto a cascata”.