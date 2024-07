Spalle al muro. L’Italbasket perde 80-69 contro Porto Rico davanti a oltre 12mila tifosi: una sconfitta che complica ulteriormente il cammino degli azzurri e che mette a nudo le difficoltà e i limiti della squadra allenata da coach Pozzecco. Se la straripante vittoria sul Bahrain (114-53) aveva dato entusiasmo e fiducia, la partita contro il Porto Rico condanna l’Italia ad affrontare la Lituania già in semifinale. Un’ipotesi che non era stata nemmeno presa in considerazione. Poca intensità difensiva (e atteggiamento per certi versi remissivo), disattenzioni e tanto campo aperto lasciato agli avversari. Complici anche le rotazioni limitate di Pozzecco, l’Italbasket ora non può più sbagliare. Tra meno di 48 ore si torna in campo.

Poca intensità e confusione difensiva: Alvarado fa il fenomeno

Lucidità tecnica insufficiente, sin dai primi possessi. L’Italia chiude al secondo posto il suo mini girone e si complica la vita da sola. Al Coliseo Jose Miguel Agrelot di San Juan, Porto Rico vince contro gli Azzurri per la prima volta dal 1963. L’Italbasket fatica in entrambi i lati del campo: senza ritmo e con percentuali sottotono. E anche a rimbalzo non va tanto meglio. I parziali nel secondo tempo regalano l’allungo decisivo ai padroni di casa e Jose Alvarado è l’mvp del match con 29 percentuali e percentuali quasi perfette. Il talento della guardia dei New Orleans Pelicans e l’entusiasmo portoricano condannano l’Italia a un stop non previsto. E, come se non bastasse, Danilo Gallinari è tornato in panchina zoppicando a fine partita dopo una scivolata. Ancora nessuna certezza sulle sue condizioni fisiche, ad ora: ogni dubbio verrà sciolto poco prima della palla a due contro la Lituania.

Pozzecco: “Siamo una squadra ‘work in progress'”

Prima di tutto voglio fare i complimenti al Porto Rico per l’ottima partita e per l’ambiente incredibile che abbiamo trovato qui al palazzetto. I nostri avversari hanno meritato di vincere e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno dimostrato la solita attitudine e il solito impegno”. Nessun rimprovero o grandi colpe: queste le parole di coach Pozzecco al termine della bruciante sconfitta contro i padroni di casa nel Preolimpico. “Non abbiamo fatto girare la palla come facciamo di solito e in alcuni momenti abbiamo avuto un po’ troppa fretta sbagliando qualche tiro aperto. Poi il Portorico, con Alvarado e Clavell, ha messo tiri da tre incredibili. Ora vogliamo vincere la semifinale contro la Lituania, grande squadra, e tornare a giocare di nuovo contro il Porto Rico”. L’allenatore della nazionale suona la carica in vista della già decisiva sfida contro i favoriti lituani. Se prima serviva un’impresa, ora si parla di miracolo. “Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare insieme. Nelle ultime competizioni, da quando alleno l’Italia, avevi almeno un mese a settembre per preparare questo tipo di appuntamenti. Non è il caso questa volta. Abbiamo speso tanto per costruire una nostra identità e siamo ‘work in progress’. Spero potremo giocare un po’ meglio tra due giorni, domani guarderemo la partita e proveremo a portare dei miglioramenti, cercando di capire cosa si possa fare meglio”.

Il calendario delle partite: dove e quando vedere Italia-Lituania in tv e streaming

Le partite dell’Italbasket sono visibili in diretta tv su Sky (in streaming su SkyGo) e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e Dazn, oltre che su Courtside 1891.

Semifinali

Italia-Lituania: Sabato 6 luglio Ore 22:00

Porto Rico-Messico: Domenica 7 luglio Ore 1:00

Finale: Lunedì 8 luglio Ore 00:00