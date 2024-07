Si allarga la famiglia di Valentino Rossi. La compagna Francesca Sofia Novello è di nuovo in dolce attesa. L’annuncio è arrivato oggi con un post su Instagram da parte della coppia. Rossi, vestito da Dottore, in compagnia di Novello e della primogenita Giulietta. La famiglia ha annunciato anche il sesso: “‘È sicuramente una femmina Dottore!’ La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina“, si legge nella didascalia.

Un altro fiocco rosa quindi in casa Rossi, che nel frattempo non ha abbandonata la passione per i motori. Si dedica alle quattro ruote, mentre in MotoGp il suo team VR46 è gestito direttamente dall’amico Alessio ‘Uccio’ Salucci. Il Dottore sta trasmettendo la sua passione anche alla figlia Giulietta, come testimoniano vari post e stories su Instagram. Ora gli impegni da papà raddoppiano.