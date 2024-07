12 anni e 5 mesi e 13 anni e 4 mesi. Sono le due condanne inflitte dal tribunale di Napoli a Giuseppe Varriale e Pasquale Mosca, i due imputati maggiorenni per gli stupri di cui sono state vittima due cuginette di 12 e 10 anni a Caivano, nella provincia del capoluogo campano. La Procura di Napoli Nord aveva chiesto per Varriale e Mosca – un diciannovenne e un 20enne – 11 anni e 4 mesi e 12 anni di reclusione. La sentenza, la prima su questa vicenda, è stata emessa al termine di una camera di consiglio di alcune ore.

La vicenda risale al luglio del 2023, quando le due cuginette furono portate con l’inganno in un capannone abbandonato e violentate più volte da un gruppo di ragazzi, tra cui diversi minori oltre ai due condannati. Il crimine si verificò a poca distanza dal Parco Verde, una zona molto degradata di Caivano e piazza di spaccio tra le più grandi d’Europa.

La violenza venne alla luce solo dopo alcune settimane, probabilmente per la paura delle due ragazzine di ritorsioni. Le due cuginette furono trasferite in una casa famiglia, su indicazione dei servizi sociali. I ragazzi convinsero le cuginette a seguirli nel capannone con la scusa che lì avrebbero potuto giocare senza essere disturbati. Alla vicenda fece seguito il “decreto Caivano” che, tra innumerevoli misure di vario genere, include anche pene più dure per i minori che delinquono, oltre all’attuazione di un progetto di riqualificazione del parco in cui avvenne la violenza.

“Il giudice ha agito con fermezza, infliggendo pene severe ai due imputati, riconoscendo la gravità dei crimini commessi“, dice l’avvocato Angelo Pisani, legale della mamma e del fratello di una delle due bambine stuprate “La condanna di 12 anni e 5 mesi per Giuseppe Varriale e 13 anni e 4 mesi per Pasquale Mosca – secondo Pisani – riflette la necessità di giustizia per le vittime. Inoltre, la provvisionale di 50mila euro immediatamente esecutiva per le due bambine e i 20mila euro per ciascuno dei genitori della più piccola dimostrano un impegno concreto nel risarcire almeno parzialmente i danni subiti”.