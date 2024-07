Entra nella hall dell’albergo con una pistola in mano, arriva alla reception, minaccia di far fuoco, si fa consegnare l’incasso e scappa. È successo ieri mattina, giovedì 4 luglio, a Milano, esattamente in corso Lodi. A indagare sulla rapina a mano armata è la polizia. MilanoToday riporta che il blitz dell’uomo è avvenuto poco prima delle 7 di mattina. Stando a quanto accertato dalla polizia, il rapinatore è entrato con il volto coperto, minacciando con l’arma l’addetto alla reception e intimandogli di consegnare il denaro presente in cassa. Il malvivente – probabilmente italiano – avrebbe preso circa 150 euro per poi darsi alla fuga. È stato proprio il dipendente dell’hotel, un 50enne dello Sri Lanka che al momento della rapina si trovava dietro al bancone della reception, ad avvertire le forze dell’ordine. Via alle indagini per identificare il rapinatore.